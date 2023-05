Orchideen in Gersheim Geführte Wanderungen zu den Gersheimer Orchideen

Gersheim · Am Samstag, 27. Mai, findet um 15 Uhr in Gersheim eine Orchideenwanderung statt. Die Teilnehmer treffen sich am Lachenhof zwischen Gersheim und Herbitzheim, um gemeinsam mit ihrem Referenten Rolf John auf die etwa zwei- bis dreistündige Exkursion zu starten.

24.05.2023, 13:46 Uhr

Im Gersheimer Orchideengebiet erinnern Mauern auch an den früheren Weinbau im Bliesgau. Foto: Wolfgang Degott

Von Wolfgang Degott