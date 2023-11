Volkstrauertag in Gersheim Besonderes Gedenken zum Volkstrauertag

Nachdem im vergangenen Jahr die Idee auf fruchtbaren Boden gefallen und positive Resonanz gestoßen ist, wird am Volkstrauertag-Sonntag, 19. November, in der Herbitzheimer St. Barbarakirche eine besondere Gedenkveranstaltung stattfinden. Beginn ist um 16 Uhr. „Es ist an der Zeit,“ eine Komposition von Hannes Wader, in der es um einen in Verdun gefallenen 17-jährigen Soldaten geht, gibt dem Gedenken mit seinen verschiedenen Komponenten den Namen. Ideengeber ist der Riedelberger Chorleiter und Organist Oliver Duymel. Veranstalter ist die Gemeinde Gersheim, deren Bürgermeister Michael Clivot spontan zusagte, als ihm das Projekt im vergangenen Jahr vorgestellt worden war. „Wir wollen am Volkstrauertag dem Erinnern und Mahnen eine andere Qualität geben,“ so Duymel. Ziel ist es auch mit künstlerischen Ausdrucksformen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schlagen. Es werde die Gelegenheit für gemeinschaftliches Innehalten und Reflexion gegeben. „Jeder Ton und jedes Bild trägt die Botschaft der Hoffnung und Mahnung ins sich – eine Erinnerung daran, dass Frieden das kostbarste Gut ist, das wir bewahren müssen,“ so ein Mitwirkender. Während der etwa eine Stunde dauernden Feier werden sich Impulstexte, thematisch dazu passende Lieder und visuelle Begleitungen ergänzen. Zu hören sein werden beispielsweise Titel von Udo Lindenberg, Udo Jürgens und Reinhard Mey, aber auch der Titel „In Flandern Fields“ (Auf Flanderns Feldern). Die Komposition basiert auf dem gleichnamigen, einem der bekanntesten englischsprachigen Gedichte über den ersten Weltkrieg. Es wurde am 3. Mai 1915 vom kanadischen Lieutenant Colonel John McCrae verfasst, dessen Freund bei einem Granatenangriff gefallen war. Wichtig ist den Organisatoren auch der lokale und regionale Bezug. So werden an Ereignisse im französischen Nachbarort Erching-Guiderkirch, aber auch an Schicksale von Menschen aus Niedergailbach erinnert.