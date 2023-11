Gedenkfeier in Gersheim Gedenken an die vielen Opfer von Verfolgung und Krieg

„Es ist an der Zeit“: Das Friedenslied von Hannes Wader gab einer Gedenkveranstaltung in der Herbitzheimer St. Barbarakirche ihren Namen. Veranstaltet wurde sie von der Gemeinde Gersheim und ergänzte die Kranzniederlegungen in den Dörfern, wie sie alljährlich zum Volkstrauertagen stattfinden. Neben vielen Besuchern konnte Bürgermeister Michael Clivot auch die 85-jährige Catherine „Katche“ Wagner aus dem lothringischen Guiderkirch-Erching begrüßen. Sie erlebte als Siebenjährige den verheerenden Bombenangriff der alliierten Luftwaffe am 23. Februar 1945, kurz vor Kriegsende. Damals wurde ihr Heimatdorf in Schutt und Asche gelegt, ein Drittel der Bevölkerung starb. „Weil Erinnerungen verblassen und immer weniger Menschen unter uns sind, die das Grauen zweier Weltkriege und die Grausamkeiten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bewusst erleben und erleiden mussten, müssen wir immer wieder aufs Neue an den Gräbern unserer Toten an diese Schrecken für die Menschheit erinnern,“ so Clivot. „Wer sich das Vergangene nicht bewusst macht, läuft Gefahr, die Schrecken zu wiederholen,“ fuhr er fort. Der musikalische und künstlerische Leiter Oliver Duymel, Dirigenten und Pianist aus Reifenbach, hatte eine knapp anderthalbstündige Gedenkfeier organisiert. Susanne Duymel (Gesang) und die Saarbrücker Violoncellistin und Violinistin Johanna Vogler ergänzten die Sprachbeiträge mit gesanglichen und musikalischen Vorträgen, die mit Bildern und Videos begleitet wurden. Zum Repertoire gehörten auch Udo Lindenbergs „Wozu sind Kriege da“, „Frieden“ von Reinhard Mey oder das Eingangslied „Flandern Fields“ (Auf Flanderns Feldern). Es wurde 1915 vom kanadischen Lieutenant Colonel John McCrae verfasst, dessen Freund bei einem Granatenangriff gefallen war. Alle Kompositionen schmiegten sich gefühlsam und mahnend in die Thematik, der Botschaft des Tages ein. Hendrik Flierl aus Herbitzheim schilderte aus zwei Feldpostbriefen. Verfasst hatten sie der 20-jährige deutschen Theologiestudent Paul Boelicke und René Jacob, Familienvater und Bäckermeister aus dem französischen Burgund. Beide waren Soldaten während des Ersten Weltkrieges und starben auf dem Schlachtfeld von Verdun. Duymel und der Niedergailbacher Otmar Gros erinnerten an die „Aktion T 4“, das Euthanasieprogramm der Hitler-Diktatur, den systematischen Massenmord an mehr als 70000 Menschen. Diese Ermordungen waren Teil der Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus, denen bis 1945 über 200000 Menschen zum Opfer fielen. „Spricht man bei Auschwitz von der industriellen Mordmaschinerie, so kann man bei der Ermordung zigtausender psychisch und seelisch kranken Menschen, geistig und körperbehinderten Menschen, von der „Bürokratisierung“ der Morde sprechen,“ so Duymel. Gros erinnerte daran, dass auch Personen aus Niedergailbacher zum Opfer fielen. Dabei handelte es sich um Valentin und Maria Anna, Wilhelm Frank und Brigitte Becker, an die mit sogenannten Stolpersteinen an ihren Wohnungen erinnert wird.