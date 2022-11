Spohns Haus in Gersheim : Deutsch-polnisch-nepalesisches Gartenprojekt in Spohns Haus

Gersheim 14- bis 17-jährige Schülerinnen und Schüler der Model Secondary School Tardi Chitwan reisten rund 6900 Kilometer nach Gersheim.

Wie kam es zu der außergewöhnlichen Zusammenkunft in Gersheim? Dazu hatte Jerzy Wegrzynowski, der Geschäftsführer von „Spohns Haus“ die Erklärung. Im März 2021 habe Beate Garmer, Lehrerin für Französisch und Bildende Kunst sowie Leiterin der seit vier Jahren bestehende Schulgarten-AG angerufen und gefragt, ob sie mit einem nepalesischen Lehrer an einer Landwirtschaftsschule, Nishad Malla, kommen könnte, da er sich für den Schulgarten aber auch für das pädagogische Konzept interessiere. Die Erkenntnisse wolle er dann in seine Arbeit in der Schule in Nepal einfließen lassen. Seine Vision bestehe darin, durch eine Vielfalt an Gemüsesorten, die vor Ort angebaut werden, die Nahrungsmittelqualität in Nepal zu verbessern, erläuterte der Pädagoge. Im gemeinsamen Gespräch sei dann die Idee geboren worden, auch Jugendliche nach Gersheim zu holen und einzubinden. Um die Finanzierung abzufedern schlug Wegrzynowski vor auch noch polnische Partner dazu zu holen. Es wurde eine Schule gefunden, die ebenfalls an einem eigenen Schulgarten-Projekt arbeitet. Damit konnten auch Mittel des Deutsch-Polnisches Jugendwerks beantragt werden. Sie wurden auch bewilligt. Da jedoch die Summe nicht ausreichte, die Flugkosten der jungen Nepalesen zu bezahlen, steuerte das saarländische Sozialministerium und der Regionalverband Saarbrücken als Schulträger des Ludwigsgymnasiums die fehlenden Mittel bei. Nachdem die Rahmenbedingungen geklärt waren, wurde ein Jahr lang an der Vorbereitung gearbeitet. Die Schulen tauschten sich in Videokonferenzen aus, auch wurden schon WhatsApp-Gruppen gegründet. Das schaffte Kommunikation, die dann auch während der Projekttage „live“ und vor allem in englischer Sprache vertieft werden konnte. Bei einem Begegnungsabend wurden von den Schülern gemeinsam mit dem Küchenpersonal von Spohns Haus auch charakteristische Mahlzeiten aus ihren Ländern gekocht, beim trinationalen Büffet damit auch die lukullischen Besonderheiten wie auch mit dem Vortrag von Tänzen näher gebracht. Garmer zog eine positive Bilanz. „Die Kommunikation war gut und es haben sich Freundschaften gebildet, die insbesondere durch das Bilden von verschiedenen trinationalen Gruppen, während der Gersheimer Tage gefördert wurden,“ so die Pädagogin. Sie hofft, dass innerhalb der Dreierkonstellation weiter gearbeitet werden kann, dass es auch zu Begegnungen in Nepal und Polen kommt. Es sei wichtig, dass die Kinder ihrer eigene Umgebung und Lebensweisen durch die Augen der anderen reflektieren können und dass Gruppen aus dem „globalen Süden“ zu uns kommen.