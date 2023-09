Weinwanderung in Reinheim Mehr als 500 Teilnehmer bei der Weinwanderung in Reinheim

Andrack bezeichnet den traditionsreichen grenznahen Weinanbau an der Blies als spannendstes Weinbauprojekt Deutschlands. Er selbst befasst sich hauptsächlich mit dem Thema Wandern, schreibt auch für Kooperationspartner und gehört zudem zu den Kontrolleuren der Premiumwanderwege des deutschen Wanderinstituts. Vor 15 Jahren ist der eingefleischte Fan des 1. FC Köln von der Millionenstadt an die Saar „umgesiedelt“ und fühlt sich hier sehr wohl. „Das Saarland mit seinen großartigen Landschaften, Menschen und Essen ist lebenswert“, so Andrack. Am höchsten Punkt der Wanderung, am Bannholz mit herrlichem Panoramablick, bei der Reinheimer Jagdgenossenschaft, erfuhr er gemeinsam mit der seit fünf Jahren regierenden Reinheimer Weinkönigin Anna Huppert und ihrer Prinzessin Jenny Schmitz, die vom Niedergailbacher Michael Gros mit Traktor und Anhänger chauffiert wurden, auch Hintergründe der Reinheimer Jagd. Sie ist seit 1935 mit der St. Ingberter Familie Steinfeltz verbunden. Die bejagbare Fläche von rund 450 Hektar teilt sich die Familie mit ihren langjährigen Partnern Frank Dohn und Christoph Becker. Georg und Anne-Rita Steinfeltz haben sie kürzlich an ihren Sohn Markus und damit in die vierte Generation übergeben. Über den „schwarzen“ Weg ging es dann hinab zur Grenzlandhalle. Dort kümmerten sich die Helfer desCarneval-Clubs um das leibliche Wohl. Beim Weinbauteam im Weinberg zwischen Reinheim und Gersheimgab’s die Weißwein-Rebsorte Sauvignon zu verkosten.