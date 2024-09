Theater in Herbitzheim „Neurosige Zeiten“ am Freizeitweg

„Neurosige Zeiten“ verspricht eine turbulente Komödie in drei Akten. Im Mittelpunkt steht Agnes Adolon, die Tochter einer wohlhabenden Hoteldynastie. Als sich ihre Mutter als Besuch in der vermeintlichen Villa ankündigt, gerät Agnes in Bedrängnis: Tatsächlich lebt sie in einer psychiatrischen Wohngemeinschaft. Die Bewohner, eine skurrile Mischung aus Zwangsneurotikern, Manikern und Menschen mit Depressionen, sollen nun die perfekte Illusion einer normalen Familie bieten. So wird der neurotische Hans kurzerhand zum Lebenspartner, die wahnhafte Marianne zur Haushälterin und die manisch-depressive Desirée zur guten Freundin des Hauses. Der menschenscheue Willi übernimmt die Rolle des Hausmeisters – mit chaotischen Folgen. Als plötzlich immer mehr unerwartete Gäste erscheinen und Agnes‘ Mutter die Psychiaterin als vermeintliche Haushälterin entführt, gerät das Verwechslungsspiel völlig außer Kontrolle. Neben den erfahrenen Darstellern komplettieren die Neulinge Benedikt Frank, Jessica Welsch und der zwölfjährige Jonathan Welsch die elfköpfige Truppe, die bereits nach Fastnacht mit den Proben im Sportheim begonnen hatte. Die Aufführung verspricht humorvolle Stunden unter freiem Himmel – ganz im Sinne von „Sodom & Gomorrha“.