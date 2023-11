FranceMobil in Gersheim FranceMobil war zu Gast in Gersheim

Komplettiert wird das Bilingualangebot noch durch besondere „Bonbons“. So werde einmal jährlich ein sogenanntes „Bili-Event“ angeboten, wozu beispielsweise ein Tagesausflug nach Metz, Strasbourg und Paris gehört. Beliebt sei auch das abschließende Bilingual-Zertifikat, das in Gersheim am Ende der Bilinguallaufbahn erworben werden könne. Insgesamt sieht Leinenbach ein stetig wachsendes Interesse an Französisch. Sie belegt es damit, dass sich in diesem Schuljahr wieder viele Kinder für die bilinguale Klasse angemeldet haben, weil man hier eben nicht „nur“ die Sprache des Nachbarn lernen kann, sondern auch sehr viel über Land und Leute erfahren und erleben kann. Eine weitere Besonderheit sei, so Leinenbach, sei, dass in diesem Schuljahr in den Klassen auch wieder ein Fremdsprachen-Assistent wöchentlich sechs Stunden als „Kulturvermittler“ unterwegs ist.