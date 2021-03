Ausstellung in Gersheim : Die Tierwelt im Europäischen Kulturpark

Gersheim Der ehemalige Gersheimer Polizeibeamte und Naturfotograf Walter Veith stellt derzeit 26 Aufnahmen im Rathaus der Gemeinde aus.

Mit der Ankunft des ersten Storches in der Bliesaue zwischen Reinheim und Bliesbruck am 12. April 2013 sei sein Interesse für die Natur- und Tierfotografie erwacht, das ihn bis heute nicht losließ, so Veith. Damals bezog Meister Adebar nach kurzer Inspektion einen kurz zuvor aufgestellten Horst. Er habe sofort mit dem Herrichten des Nestes begonnen, „denn nur kurze Zeit später landete auch noch ein zweiter Storch, vermutlich seine Partnerin,“ erinnert sich Veith an das außergewöhnliche Ereignis, das er damals mit seiner Kamera festhielt. „Seine“ beiden Störche haben mittlerweile 22 Störchlein auf die Welt gebracht. Doch es sind nicht die einzigen tierischen Parkbewohner, die Veith immer wieder vor seiner Linse entdeckt, und die ihm mittlerweile ans Herz gewachsen sind. So hat er auch ein vor vier Jahren sesshaft gewordenes Schwanenpaar im Fokus. „Störche und Schwäne sind beide anmutige, wunderschöne, soziale und friedliche Tiere, die man einfach mögen muss,“ meint Veith.

Mit den Jahren vergrößerte sich sein Interesse, rückte auch die übrige Vielfalt der Fauna in sein Blickfeld. So sind über die Jahre unzählige Fotos von Wasser-, Greif- und Singvögeln entstanden, die interessierte Naturfreunde auch auf seiner Webseite https://photos-mit-pfiff.jimdo.com bestaunen können. Veith beschränkt dabei nicht nur auf das „einfache“ Fotografieren, wurde es ihm bei seinen ersten Exkursionen klar, dass man auch die Verhaltensweisen seiner „Objekte“ kennen sollte. So sind die Fachbücher, die sich reihenweise zuhause in seinen Regalen finden, ein wichtiger Fundus. Doch er sucht auch den Kontakt zu Tierexperten, um sein Wissen auszubauen und viel über die Eigenheiten der Tierwelt zu erfahren. So ist er auch seit Jahren ständiger Besucher des Strochenzentrums in Bornheim, durfte dort vor zwei Jahren eine Dauer-Ausstellung mit seinen schönsten Storchenfotos eröffnen. Nachdem er seine Werke erstmals in einer Ausstellung 2015 in der römischen Taverne in Reinheim einer breiten Öffentlichkeit präsentieren konnte, war das eine weitere Gelegenheit die Schönheiten des Parks den Betrachtern nahe zu bringen. „Bei aller Begeisterung für die Fotografie sollte man immer das Wohlergehen der Tiere im Auge behalten,“ so Veith. Deshalb sein Rat: „Kein Foto ist es wert, Tiere unter Stress zu setzen.“ „Mit meinen Fotos will ich den Parkbesuchern die Faszination vermitteln und mithelfen, dass sie sich für dieses kleine Naturparadies im unteren Bliestal an der Grenze zu Frankreich interessieren und sich auch für deren Schutz und Erhalt ihres Lebensraumes einsetzen,“ so der frühere Leiter der Polizei-Dienststelle in Gersheim, der über die Störche im Europäischen Kulturpark bereits einen kleinen Bildband mit Text und wieder zwei Jahreskalender mit Storchen- und Schwanenfotos veröffentlicht hat. Seine derzeit in Gersheim ausgestellten Bilder können auch gekauft werden. Den Erlös wird einem wohltätigen noch zu bestimmenden Zweck zugeführt.