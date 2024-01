Theaterwoche in Gersheim Hohe Sprachkunst und Komödienstadel

„Alles ist Sprache, Sprache ist alles, ist was uns zum Menschen macht,“ so René Sydow in seinem neuen, dem sechsten Solo-Programm „In ganzen Sätzen“. Nach seiner Gersheimer Theaterwochen-Premiere vor vier Jahren begeisterte „Deutschlands sprachmächtigster Kabarettist“ auch diesmal wieder sein Publikum im Gersheimer Kulturhaus. „Die Sprache ist hochkomplex, doppelbödig, voller Falltüren. Sie ist das Beste, das wir haben,“ unterstrich der passionierte „Spracharbeiter“. Er zeigte, dass Kabarett eine Übung in Genauigkeit ist. Darin gebe es kein Schwarz und Weiß, selten ein klares Ja oder Nein und eigentlich nur Grauzonen ohne klare Entscheidungen. Facettenreich sein immer wieder mit Szenenapplaus unterbrochener verbaler Parforce-Ritt. Politik („Möchte ein Politiker dein Freund sein, darf er nicht dein Freund sein“), Klimawandel („Er ist erst lösbar, wenn die Armut bekämpft ist“), dem Gebrauch des Internets („Bei Instagram-Influencern steht das Krankheitsbild schon in der Berufsbezeichnung“) aber auch der Sprachgebrauch gehörten zu Sydows Themen. So werde seit dem Anschlag auf des New Yorker Trade Center nicht mehr von Terrorismus, sondern von Terror gesprochen, bewege man sich weg von dem, was ein Verbrecher tut, zu dem, was er herstellt. In den beiden kurzweiligen Stunden sezierte der Träger des Deutschen Kabarettpreises (2016) und des Jurypreises der St. Ingberter Pfanne (2014) Herrschaftssprache und Internetgebrabbel. Er ließ heiße Luft aus Schaumschlägern und Wichtigtuern, entlarvte Phrasendrescher und Wortverbieter. Sydow, selbst ernannter Satiriker, Schreiber, Theoretiker, befasst sich seit zwei Jahrzehnten mit nichts anderem als mit der Sprache und kämpft für sie, denn sie müsse frei, nicht eingrenzbar sein. Für den 43-Jährigen Schriftsteller, Schauspieler und Kabarettist, der einige kunstvoll erdachte Sprachsalven mit einem Schuss klarer Ansage würzte, ist sie das Grundrauschen der Welt und doch nur ein kurzer Klang, der Rede Wert und immer präsent. Durchschnittlich spreche jeder Mensch täglich 16000 Worte aus. So verändere Sprache, beeinflusse das Denken, erschaffe und verwandele die Welt.