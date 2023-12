Gersheim Gute Fortschritte bei der Digitalisierung

Gersheim freut sich über einen aus seiner Sicht bedeutenden Fortschritt im Engagement für die Digitalisierung der Gemeinde. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Glasfaser AG wird aktuell an einem umfassenden Glasfasernetz gearbeitet, das sich noch im Bau befindet. Auch wenn die Bauarbeiten bei einer derart großen Infrastrukturmaßnahme immer wieder zu Problemen führt, so die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung, kommen die Arbeiten voran. Im Rahmen der Nachfragebündelung und dem Ausbau der bisherigen Inexio-Standorte, konnten im eigenwirtschaftlichen Ausbau der Deutschen Glasfaser nicht alle Haushalte versorgt werden.