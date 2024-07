Nach Hochwasser in der Fischerhütte Reinheim Von Bauphysik, Fischsuppe und defekten Heizlüftern

Reinheim · Die Fischerhütte in Reinheim ist nach dem Pfingsthochwasser immer noch geschlossen. Weil die Sanierung 70 000 Euro kosten würde, legt der Angelsportverein als Eigentümer selbst Hand an. Der Pächter fürchtet, dass die Trocknung so aber nicht richtig gelingt.

31.07.2024 , 15:19 Uhr

Uwe Werno (rechts) ist Wirt der Fischerhütte in Reinheim. Seit dem Pfingst-Hochwasser ist das kleine Restaurant geschlossen. Ralf Schramm ist Vorstandsmitglied im Angelsportverein Reinheim, dem das Gebäude gehört. Ende August sagt er, könne es wieder in Betrieb gehen. Foto: Peter Gaschott

Von Peter Gaschott