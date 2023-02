Feuerwehr Reinheim : Feuerwehr Reinheim wählte eine neue Führung

Reinheim Reinhold Drieß stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Neuer Löschbezirksführer ist jetzt Manuel Langenbahn.

Zäsur und Generationswechsel bei der Feuerwehr in Reinheim. Seit 50 Jahren in der Wehr, davon 15 Jahre Jugendbeauftragter, 21 Jahre stellvertretender Löschbezirksführer und seit 17 Jahren Löschbezirksführer: In der Jahreshauptversammlung im Sportheim verzichtete der 63-jährige Hauptbrandmeister Reinhold Drieß auf eine Wiederwahl. Zu seinem Nachfolger wurde der 34-jährige Manuel Langenbahn einstimmig gewählt. Sowohl der bisherige Amtsinhaber Benjamin Uth, als auch Stefan Becker wurden zu stellvertretenden Löschbezirksführern für die nächsten sechs Jahre gewählt. Insbesondere die Zeit als Jugendbeauftragter von 1980 beginnend habe sein Feuerwehrleben geprägt, so Drieß. Er könne auch auf diese Jahre mit ein wenig Stolz zurückblicken, „denn es waren erfolgreiche Jahre im Bereich der Ausbildung der Jugendlichen inklusive sehr vieler Leistungsspangenabnahmen mit tollen Ergebnissen, aber auch die Beteiligungen am Bundeswettbewerb der Jugendwehren haben viele Erfolge gebracht.“ In seinem letzten Rechenschaftsbericht beklagte Drieß, der während der Versammlung mit dem silbernen Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet wurde, dass beim Besuch der im vergangenen Jahr stattgefundenen 27 Übungen ein gravierender Teilnehmer-Rückgang zu verzeichnen sei. Den besten Übungsbesuch hatte dabei der Jugendbeauftragte Pascal Motsch mit 22 Teilnahmen zu verzeichnen. Drieß kündigte an, dass weiterhin eine Schwerpunkt darauf liege, mit den Nachbarlöschbezirken, auch Habkirchen aus der Gemeinde Mandelbachtal gemeinsame Übungen durchzuführen. Die Wehr sei 22 Mal zum Einsatz gerufen, wobei es zehnmal um Brandmeldeanlagen gehandelt habe, die ausgelöst hatten. Neben Bränden unterschiedlicher Größe sei auch ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzten „abzuarbeiten“ gewesen. Motsch er erinnerte bei seinen Ausführungen zur Nachwuchswehr an die Jubiläumsfeier 60 Jahre Jugendwehr und ein ansonsten erfolgreiches Jahr. Ein weiterer Höhepunkt innerhalb der 16 Übungen sei der „Berufsfeuerwehrtag“, wie die 24-Stunden-Übung auch genannt werde, gewesen. Die Jugendwehr besteht derzeit aus 16 Kindern und Jugendlichen. Kassierer Michael Plitt konnte eine zufriedenstellende Finanzlage des 36-köpfigen Löschbezirkes vermelden. Bürgermeister Michael Clivot würdigte die Verdienste von Reinhold Drieß, sprach von einem starken Fundament, das er seinem Nachfolger vererbe. Er erwähnte sprach von einem neuen gemeindlichen Fahrzeugkonzept, das derzeit ebenso erarbeitet wird, wie ein Starkregen- und Hochwassersicherungskonzept sowie einem Brandschutzbedarfsplan, dessen erster Entwurf wenig zufriedenstellend gewesen war. Die Corona-Pandemie mit ihren teils erheblichen Beschränkungen habe nicht dazu geführt, dass einer der kreisweiten Löschbezirke zeitweise ausgefallen sei, unterstrich Kreisbrandmeister Thomas Hauck. Innerhalb der Jugendwehren sei ein positiver Personaltrend zu beobachten. Bei den weiteren Wahlen blieb Plitt Kassierer und Christoph Schwarz Schriftführer.