Feuerwehr Niedergailbach : Feuerwehrleute schnürten die Wanderstiefel

Niedergailbach Eine Gruppe aus Niedergailbach erklomm die Berge im Tannheimer Tal in Tirol.

Gleich nach der Ankunft in der Pension Alpenwelt konnte zum Eingewöhnen eine Wanderung zum 1165 Meter hoch gelegenen Vilsalpsee unternommen werden. Bei Nieselregen starteten die Wanderer am zweiten Tag Richtung Tannheim-Mitte, von wo aus mit der Gondelbahn die rund 700 Höhenmeter zum Neunerköpfle überwunden wurden. Von dort ging es - diesmal am Gipfelkreuz vorbei – über schöne Bergpfade, ohne große Kraxeleien und Gefahr von Höhenangst, in Richtung Obere Strindenalpe. Nach einer Rast mit Stärkung führte der Weg von dieser urigen Alpe in Richtung Haldensee. Dabei wurde der als „Abkürzung Haldensee“ ausgeschilderte „fußbreite“ Pfad genommen, der sich in vielen Serpentienen bis zur Edenbachalpe schlängelt.