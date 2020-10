Ausflug der Feuerwehr Niedergailbach : Erlebnisreiche Tage im Tannheimer Tal

Niedergailbach Bereits zum neunten Mal war das Tannheimer Tal Ziel der Wandergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Niedergailbach. Bei „Kaiserwetter“ verbrachte die zehnköpfige Truppe unter Leitung von Löschbezirksführer Harald Gros in Österreichs vier herrliche Tage mit schönen und anspruchsvollen Bergtouren.

So hieß es an drei Tagen: „Das Gipfelkreuz ist erreicht“. Zum Eingewöhnen war eine Wanderung zum 1165 Meter hoch gelegenen Vilsalpsee angesagt. Am zweiten Aufenthaltstag nahm sich die Gruppe die 2000 Meter hoch gelegene Krinnenspitze vor. Von Nesselwängle ging es mit der Zweier-Sesselbahn zur Krinnenalpe. Von dort aus führte ein teilweise sehr steiler Aufstieg zum Gipfelkreuz. Nach einer Rast ging es talwärts Richtung Tannheim, wo die Bergfreunde in der „Pension Alpenwelt“ bereits zum 8. Mal Quartier bezogen hatten. Die rund fünfeinhalb Stunden dauernde Drei-Seen-Tour nahm sich ein Teil der Truppe am dritten Tag vor. Von Tannheim wurde mit der Gondelbahn das Neunerköpfle erreicht. An diesem tag hatte man von hier aus einen herrlichen Talblick. Über die Gappenfeldalpe, knapp unter der 2169 Meter hoch gelegenen Schochenspitze vorbei, wurde nach drei Stunden die Landsberger Hütte erreicht. Von hier aus führte zunächst ein beschwerlicher Abstieg zur Traualpe und von dort zum Vilsalpsee. „Bergsteiger- und Kletterprofi“ Christian Kiefer nahm sich an diesem Tag mit Horst-Peter Anna und Oliver Konz den Klettersteig zur Lachenspitze an der Nordwand vor. Nach anstrengender Tour hatte die Dreiergruppe die 265 Klettersteig-Höhenmeter überwunden und war wohlbehalten und erfreut am Gipfelkreuz der Lachenspitze angekommen. Mit dem einzigartigen Blick auf die drei Seen wurden die Kletterer für ihre Anstrengungen belohnt.