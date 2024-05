50 Jahre Gemeinde Gersheim 50 Jahre „liebenswerte“ Grenzgemeinde

Mit der heimlichen saarländischen Nationalhymne „Das Steigerlied“, gespielt vom Musikverein Harmonie Gersheim unter der Leitung von Silvia Munz-Anna, endete eine eindrucksvolle Veranstaltung. Bürgermeister Michael Clivot hatte den Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Gersheim vor Hunderten von Gästen, darunter auch Persönlichkeiten wie der erste vom Gemeinderat gewählte Bürgermeister der Bliestalgemeinde, Siegfried Wack (1974 bis 1991), und Lothar Kruft, deren erster direkt gewählte Bürgermeister von 1991 bis 2009, eröffnet. In seiner Laudatio tauchte Kruft tief in die Historie seiner Heimatgemeinde ein und erinnerte an bedeutende Persönlichkeiten wie den Herbitzheimer Johann Hittinger, der die Identität seiner Zeit bewahrt aber auch gleichzeitig neue Ideen unterstützt habe. Besonders hob Kruft die Verdienste der Kommunalpolitiker hervor, die sich für die Beziehungen zwischen den Dörfern und die deutsch-französische Freundschaft einsetzten. „Diese Bemühungen haben dazu geführt, dass nicht nur friedliche Nachbarschaften, sondern echte Freundschaften entstanden sind,“ so Kruft.