Fastnachtsumzug in Reinheim : Riesenandrang auf Lindwurm der „Ochsen“

Reinheim Ungezählte Besucher aus der ganzen Region strömten am Rosenmontag-Nachmittag nach Reinheim zum Fastnachtsumzug. Besondere Hingucker waren wieder einmal die Fußgruppen.

„Wenn Reinheim lacht, ist Fasenacht“, so lautet schon seit Jahren der Slogan der Reinheimer Fastnachter. Und nach der erzwungenen dreijährigen Pause fiel dieses Lachen in diesem Jahr noch viel herzlicher und lauter aus. Ja, man freute sich, endlich wieder den traditionellen Rosenmontagszug zu starten. Und die Sonne freute sich offensichtlich ebenso und strahlte mit den närrischen Ochsen um die Wette. Apropos Ochsen: Wie bei jedem Rosenmontagsumzug führte auch in diesem Jahr wieder das Reinheimer Wappentier den Umzug an. Ganz vorne ist allerdings Manfred Rauch mit seinem „Herzlich Willkommen“-Schild. Rauch führt den Umzug schon seit dem Jahre 1968 mit seinem Traktor an. Pünktlich um 14.11 Uhr startete der Zug der Bliestal-Narren von der Schule aus, bevor er sich auf den fast zweistündigen Weg durch das Grenzdorf machte. Und das schöne Rosenmontagswetter zog die Besucher in Scharen an. Sicher abertausende von Gästen säumten den Umzugsweg, davon wie in jedem Jahr auch wieder ganz viele Besucher von jenseits der nicht mehr vorhandenen Grenze. Aber nicht nur Besucher kamen aus Frankreich, auch aktive französische Narren waren im Zug mit dabei. Und das der Reinheimer Umzug weit ausstrahlt, konnte man auch an den Kennzeichen der geparkten Fahrzeuge erkennen. Aus der gesamten Großregion bis hin in die Pfalz waren Besucher nach Reinheim gekommen. Und der Besuch im „Weindorf an der Blies“, so der selbsternannte Titel des früheren Grenzdorfes, hatte sich mal wieder gelohnt. Die närrischen Ochsen können Rosenmontagsumzug, die große Zahl der Aktiven mit ihren wunderschönen Kostümen wurde von den Besuchern mit lautem Alleeh Hopp begrüßt. Ja, die Fußgruppen in Reinheim sind in jedem Jahr tolle Hingucker, die Ideen gehen den Scheiderinnen der vielen Kostümvariation offensichtlich nicht aus. Und es waren wieder ganz viele Gruppen mit wunderbaren Ideen dabei. Da gab es die „Oktopoden ohne Hoden“, eine Frauengruppe aus Walsheim, oder die Reinheimer Altinternationalen mit unter anderem die Protagonisten Pudel, de Leu und de Lang, die in diesem Jahr als Marktschreier unterwegs waren. Und da waren die Jungs und Mädels von der Disney-Parade, die Scheichs mit den Goldbarren als „Cash-Guns“, die Queens of Africa oder die Food-Sharing-Gruppe aus St. Ingbert.