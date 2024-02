Fastnacht in Reinheim Große Show des Carneval Clubs in der Grenzlandhalle

„Jetzt gehts los! Wir sind nicht mehr aufzuhalten!“ Der Höhner-Hit ließ die Halle erstmals beben. Zehn Mädchen bilden seit Jahren die Juniorengarde. Sie brachen mit ihrem Tanz das Eis, zauberten einen schmissigen Gardetanz auf die Bühne. Trainiert wurden sie von Nina Rebmann und Giuliana Palumeri, die Moderatorin Daniela Ruth ebenso begrüßte, wie Stunden später die Aktivengarde, die sich mit ihrer Trainerin Susanne Ringle auf den Abend bestens vorbereitet hatte. Auch deren Mitglieder sind teilweise schon seit ihrer Kindergartenzeit zusammen, waren bestens aufeinander abgestimmt. Nach Jahren feierten „Mary und Alwis“, alias Ruth Rohr und Axel Ruth in den Rollen von Marilyn Monroe und Elvis Presley ein umjubeltes Comeback. Beide trafen sowohl mit dem Spohnheimer-Karnevals-Hit „Am Rosenmontag bin ich geboren“, als auch mit dem Evergreen „Love me tender“ den Nerv ihres Publikums. Ruth setzte im Gesangsduett mit seiner Tochter Annrieke bei der Interpretation des Welthits „Time of my life“ aus dem Filmklassiker Dirty Dancing ein weiteres Ausrufezeichen während der abwechslungsreichen Stunden. Zudem glänzte er als Solist, als er im Halb-Playback unterstützt von einer spontan zusammengewürfelten „Partypeople“ mit dem Filmtitel „Ich fühl mich Disco“ den Saal rockte. Adrian Rebmann schlüpfte in die Rolle Sängers Bobby Farrell und begeisterte bei seinen tänzerischen Interpretationen bekannter Boney M-Hits wie „River of Babylon“ oder Daddy Cool“. Die übrigen Mitglieder des Erfolgsquartetts verkörperten Samuel Couturier (Liz Mitchell), Guido Bastian (Marcia Barrett) und Stefan Gebhart (Maizie Williams).