Am 15. März Der Kulturpark startet in die neue Saison

Zur Eröffnung an diesem Mittwoch, 15. März, findet um 15 Uhr eine Führung statt. Jeden ersten Sonntag im Monat um 11 Uhr wird es eine Schnupperführung geben. Am 1. April und am 30. September bietet der Kulturpark spezielle Führungen für Seniorinnen und Senioren an. Dabei wird auf die besonderen Bedürfnisse dieser Personengruppe, wie langsames Gehen oder lauteres Sprechen, eingegangen. In den Sommer- und Herbstferien werden Kinderführungen stattfinden. Neugier und Fragen aller Art sind erwünscht. Genauere Informationen finden Interessierte auf der Homepage des Kulturparks und bei Facebook.