Walsheim könnte ein touristischer Anzehungspunkt werden : Hier schlummert erhebliches Potenzial

Gersheim Es gibt verheißungsvolle und auch schon detaillierte Pläne für den gigantischen Lagerkeller der ehemaligen Brauerei in Walsheim.

Der Lagerkeller der Walsheimer Brauerei ist so verwunschen wie vermodert. Das letzte Überbleibsel der einst prächtigen und weltweit exportierenden Walsheimer Großbrauerei, durch Krieg und Enteignung letztlich zerschlagen und zerstört, fristet ein Dasein im Zwielicht. Nichts Halbes und nicht Ganzes. Denn der Gewölbekeller hat eine prächtige Atmosphäre, wird aber bei weitem nicht so genutzt, wie man sich das ausmalen könnte.

Auch die Fantasie des Gersheimer Bürgermeisters Michael Clivot geht weit über gelegentliche Public Viewings, Dorffeste oder auch Weihnachtsmärkte hinaus: „Ich glaube, der Keller hat das gleiche Potenzial wie die Alte Schmelz in St. Ingbert. Es ist nur noch viel zu tun“, sagt der Verwaltungschef und kündigt erste Maßnahmen noch für dieses Jahr an.

Man werde den Vorplatz komplett umgestalten, man plane Natursteinmauern, ein neues Pflaster und ein Beleuchtungskonzept. Die Mittel kämen vom Umweltministerium und der Gemeinde selbst. In den Folgejahren müsse man dann innen an den Keller ran. Ganz wichtig seien Fenster. Aktuell gibt es die nicht, die Räume sind feucht, die Schwalben nisten im Gewölbe, der Putz blättert ab. Trotzdem kann man auch schon heute Veranstaltungen durchführen, denn der Brandschutz wurde sichergestellt, eine Notbeleuchtung und ein Fluchtweg geschaffen und eine feuerfeste Bühne installiert. Richtig einladend sieht es aber nicht aus. Auch der Boden macht Probleme. Er ist gewellt und schräg abfallend, was sich mit seiner Nutzung als Kühlkeller sachlich begründet und was der Denkmalschutz auch erhalten will. Das schafft allerdings auch Stolperfallen, zudem gibt es Löcher im Boden. Auch hier müsste nachgearbeitet werden.