Biosphärenforum Bürger und Experten treten in den Dialog

Viele Fragen zu den vorgegebenen Themen sind denkbar und warten auf Antwort: Welche Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung laufen aktuell im Biosphärenreservat? Welche sollten noch ergriffen werden? Wie werden Jugendliche mit ihren Zielen für den Klimaschutz in die Arbeit des Biosphärenzweckverbandes eingebunden? Welche Aktionen haben Jugendliche in der Biosphäre schon umgesetzt? Was fehlt? Wie läuft aktuell die Vermarktung von regionalen Produkten? Zahlt sich die zentrale Logistik für das Bliesgauregal aus? Wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?