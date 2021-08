Bliesdalheimer engagieren sich : Erster Arbeitseinsatz für neuen Holzpavillon am Spielplatz

Bliesdalheim In Bliesdalheim schaffen ehrenamtliche Helfer unter Führung von Ortsvorsteher Bernhard Welsch einen neuen Treffpunkt.

Vier mal acht Meter wird der Holzpavillon in Bliesdalheim nahe der Mehrzweckhalle am Spielplatz groß sein. Ortsratsmitglieder und Helfer aus der Dorfgemeinschaft brachten, nachdem Gemeindearbeiter den Aushub vorgenommen hatten, bei ihrem ersten Arbeitseinsatz mehrere Kubikmeter Schotter ein. Es folgt die Betonierung der Bodenplatte wiederum durch die Gemeinde. Danach werden wieder Eigenleistungen dafür sorgen, dass die weiteren Betonarbeiten vorgenommen werden können, um die Voraussetzungen für den Aufbau zu schaffen. Ortsvorsteher Bernhard Welsch bedauerte zwar, dass sich nicht alle Ratsmitglieder an den Arbeiten beteiligt haben, doch ist er zuversichtlich, dass die notwendigen rund 200 Stunden bis Ende November erbracht werden, und das Vorhaben dann einen Monat später auch abgerechnet sein wird. Dieser Zeitplan sei vom Zuschussgeber vorgegeben. Das rund 20000 Euro teure Vorhaben wird als Kleinprojekt über das Regionalbudget durch das Leader-Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe Biosphärenreservat Bliesgau mit rund 16000 Euro geförder. Einen weiteren finanziellen Baustein steuert der Ortsrat aus seinen eigenen Mitteln bei. Den Aufbau des Gebäudes bis zum mit roten Tonziegeln eingedeckten Dach wird die Dachdeckerei und Zimmerei Emanuele Ianni aus Medelsheim durchführen.

Nachdem im letzten Jahr in unmittelbarer Nähe bereits ein Holzbackofen aufgestellt wurde, stellt der Pavillon eine weitere Attraktivitätssteigerung für den Ort und eine Vergrößerung des Festgeländes dar. Er kann, wenn er fertig ist,“ so Welsch, „sowohl als Unterstand für Spielplatzbesucher bei schlechtem Wetter, als auch für Kindergeburtstagsfeiern aber auch alle anderen Festivitäten genutzt werden. Der Ort wird somit als Kommunikationsort für Jung und Alt dienen.“ Insgesamt könnten, so ergänzte das Dorfoberhaupt, in Verbindung der in der Halle vorhandenen gut ausgestatteten Küche und der Toilettenanlage alle Festivitäten des Dorfes hier stattfinden.