Kuriosität im Saarpfalzkreis Wah erneut gescheitert: In diesem Ort will niemand Ortsvorsteher werden

Auch im zweiten Anlauf ist es dem Ortsrat von Niedergailbach nicht gelungen, eine neue Ortsspitze zu bestimmen. In der jüngsten Sitzung, die im Generationentreff stattfand, wurde von den Mitgliedern, die allesamt über eine CDU-Liste in den Rat gekommen waren, niemand vorgeschlagen. Nachdem Bürgermeister Michael Clivot die in der ersten Sitzung abwesenden Ratsmitglieder Christian Rebmann, Jutta Rauch und Anja Erhardt verpflichtet hatte, blieb auch die erweiterte Runde ohne Ergebnis. Selbst als das letzte Ratsmitglied, Birgitt Rebmann, hinzustieß, kam es zu keiner Nominierung. Damit bleibt der bisherige Ortsvorsteher Martin Vogelgesang (CDU) weiterhin im Amt, obwohl er dem Rat nicht mehr angehört. Auch sein Stellvertreter, Horst-Peter Anna (CDU), der nach wie vor Ratsmitglied ist, bleibt vorerst in seiner Rolle.