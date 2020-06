Die Rückkehr zur Normalität : Barrierefreier Neustart unter Freunden

Bliesbruck/Reinheim Großer Empfang der Gemeinde Gersheim zur Wiederöffnung der Grenze zwischen dem Saarland und Lothringen.

Am Wieder-Öffnungstag der Grenze (wir berichteten überregional) hatte Gersheims Bürgermeister Michael Clivot am frühen Montagabend zum Empfang an einen symbolträchtigen Ort geladen: vor das Haus auf der Grenze im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim. Nach dem Ende der für ihn unverständlichen Barrikadierung der Grenze zwischen dem Saarland und Lothringen rief er in seiner Ansprache dazu auf, mehr denn je in die deutsch-französische Freundschaft zu investieren. Dazu gehöre insbesondere die Bereitschaft auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene, die Kontakte über die Grenze hinweg wieder aufzunehmen und zu pflegen. Das entspreche auch dem Willen der Mehrheit der Bevölkerung, da das Saarland „aufgrund seiner Geschichte, seiner Kultur und seiner Sprache per se eine frankophil geprägte Region“ sei.