Hier wird die deutsch-französische Freundschaft gelebt : Eine Freundschaft ohne Wenn und Aber

Reinheim Mal wieder ein voller Erfolg: das Reinheimer Brückenbogenfest. 170 Helfer sorgten für die Zufriedenheit der Gäste.

„Die Brücke ist ein Symbol. Sie schafft Verbindung von einem Ufer zum anderen und somit auch eine freundschaftliche Verbindung zwischen den deutschen und französischen Gästen.“ So begrüßte der Vorsitzende der Sportfreunde Reinheim, Peter Nagel, die vielen Gäste bei der Eröffnung des 40. Brückenbogenfestes. Zum Auftakt marschierte der Fanfarenzug Saint Pierre aus Remelfing mit ihrem Kommandanten Daniel Schwartz und dem Marsch Saint Cyr von der Brücke aufs Festgelände. Die Rohrentaler Musikanten wiesen, wie in den Jahren zuvor, mit den beiden Nationalhymnen – dem Deutschlandlied und der Marseillaise – auf den Charakter des Festes hin.

Traditionell stand der erste Abend im Zeichen des gemeinsamen fröhlichen Feierns von Deutschen und Franzosen im Grenzraum. Celeste Lett, der Bürgermeister der Grenzstadt Sarreguemines, 15 Jahre Abgeordneter der französischen Nationalversammlung und Vizepräsident der deutsch-französischen Arbeitsgruppe in der Assemblé Nationale, sprach von mittlerweile aufgetretenen Ängsten, Gefahren für die grenzüberschreitenden Verbindungen. Er rief alle dazu auf, gemeinsam am großen Ziel Europa weiter zu bauen und darin nicht müde zu werden. „Wir müssen uns bewusst sein, dass Freundschaft und Friede nicht selbstverständlich sind, dass beides gepflegt und gelebt werden muss“, ergänzte Hermann Lembert, der Vorsitzende der deutsch-französischen Arbeitsgemeinschaft christlicher Demokraten. Der fügte hinzu, dass die Schicksalsgemeinschaft zu einer Lebensgemeinschaft geworden sei und erinnerte daran, dass in vielen Jahrhunderten die Friedenspflanzen immer wieder in der „Sackgasse der nationalen Egoisten zerschlagen“ worden waren.