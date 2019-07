Hier ist eine fleißige Frau zugange : Sie steckt hinter all der Blütenpracht

Herbitzheim Gisela Kempf verleiht Herbitzheim mit ihren gärtnerischen Fähigkeiten ein ansprechendes Gesicht.

So oft schon vorbeigefahren – doch dieser Tage auch mal ausgestiegen: in Herbitzheim, mitten im Ort. Weil es da etwas Schönes zu sehen gibt. Und zwar just an dem beliebten Fahrradweg, der bis nach Saargemünd führt: ein blauer Drahtesel. Aber nicht irgend ein Drahtesel, sondern einer, der in voller Blüte steht: Petunien, Geranien, alles da. Jedes Jahr sieht er wieder anders aus und erfreut das Auge des Betrachters. Ortsansässige Leute wissen natürlich, wer sich hier um die ganze Pracht im beschaulichen Gemeindeteil bemüht. Und das nicht erst seit heute.

Und so trafen wir gestern, am freundlich sommerlichen Dienstag, die fleißige Dame mit dem großen gärtnerischen Geschick: Gisela Kempf. Mit ihr sitzen wir zunächst einmal vis à vis zum Radl auf einer hölzernen Bank, blinzeln in die Morgensonne und tauschen uns aus. Ja, sagt die Seniorin, die seit 50 Jahren in Herbitzheim wohnt, das Verschönern des Ortsbildes bereite ihr Freude. Auch dann, wenn mal in sehr trockenen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, die Pflanzen über die Maßen durstig sind und zwei Mal am Tag gegossen werden wollen. Seit mehr als zehn Jahren ist die 75-Jährige in Sachen Blumenschmuck unterwegs, der sich allerdings nicht nur aufs bunt verzierte Zweirad beschränkt. Gegenüber nämlich wird von ihr auch noch eine größere Fläche mit Lavendel und Rosen gepflegt. Wobei sie da auch Hilfe erfährt. Von Walter Sand, dem stellvertretenden Ortsvorsteher. Er wohnt hier, gießt und pflegt auch mit. So, und nun schauen wir uns das kleine „Dreispitz“ genannte Areal mit Bänken und weiteren bunt blühenden Pflanzen an. Hier, auf einer Grünfläche sehr zentral, kann man gemütlich Platz nehmen und gern auch mal den geschmackvoll gestalteten Schubkarren betrachten. Oder die Blumen-Arrangements, die sich in seiner Umgebung befinden. Alles viel Arbeit? Ach was, Gisela Kempf winkt ab. Sie liebt das Gestalten. Sonst würde sie es ja nicht tun.