Zeltkirb : Weißwurst-Essen, Maß-Stemmen und Nagelhacken

Niedergailbach Urig ging’s zu bei der Niedergailbacher Zeltkirb. Unverkennbar war mal wieder das bayerische Flair im Festgeschehen.

Viele hatten zum Zeltkirb-Auftakt ihr Oktoberfestkostüm ausgepackt und bereicherten so den Abend. Dazu sorgten die Laabtaler Musikanten für den richtigen Ton. Zwischendurch hatte die 15-köpfige Straußgesellschaft die Kirb ausgegraben, den Strauß eingeweiht. Mit ihm und den Gälbacher Musikanten brachten sie die Kirb in jedes Haus. Die Partyband „Favorits“ heizte im Übrigen mächtig ein. So fand sich manches Pärchen auf der Tanzbühne wieder. Der dreijährige Tim Maurer zog die Glückslose bei der traditionellen Verlosung. So gewann Christine Oberinger die vom Ortsvorsteher gestiftete Fahrt nach Amsterdam.

Den sonntäglichen Festgottesdienst in der Pfarrkirche Bruder Klaus umrahmten die St. Martin Singers unter der Leitung von Christina Weyers. Anschließend spielte die Musikkapelle Aßweiler mit ihrem Dirigenten Klaus Anna zum Frühschoppen auf. Für die kleinen Besucher, die sich auch über den Vergnügungspark mit Karussell freuten, gab es ein Puppentheater mit Viola plus Wunderkoffer. Ob am Weizenbierstand, in der Cocktailbar oder einfach am Tresen, die 52. Gälbacher Zeltkirb hat von ihrer urigen Atmosphäre nichts verloren, sodass viele Gäste auch von weit her kamen. Mit zur ausgelassenen Stimmung trugen die Büddenbacher bei, die mit Partykrachern begeisterte. Bis auf den letzten Platz gefüllt war das Zelt am letzten Tag. Küchenchef Günter Oberinger hatte mit seinem Team fast 1000 Portionen „Lewwerknepp mit Kraud“ vorbereitet, die auch reißenden Absatz fanden. Zum „Gälbacher Kirwe-Esse“ lieferten die Ensheimer Waldhaus-Musikanten (Leitung: Peter Hinschberger) die passenden Töne.