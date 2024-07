Kita Reinheim Ein Hauch von Afrika in Reinheim

Neben dem Puppentheater sorgte auch die Tombola für strahlende Gesichter. Alle 550 Preise waren im Nu vergeben. Die Kinder hatten zudem großen Spaß auf der Hüpfburg, während sich die Erwachsenen an den vielen gespendeten Kuchen und dem Crêpes-Stand erfreuten. Die Unterstützung kam auch vom Förderverein der Kita, geleitet von Karoline Kottlors, sowie von der Arbeitsgemeinschaft der örtlichen Vereine, den Sportfreunden und der Feuerwehr. Eine besondere Erwähnung verdient die Marahaba Behindertenhilfe in Tansania, die beim Fest vertreten war. Die Organisation, die sich seit zwölf Jahren für die Bildung, medizinische Versorgung und Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen einsetzt, wird auch durch den Erlös des Buches „Tayos tollster Tag“ unterstützt. „In vielen Dörfern herrscht der Glaube, dass Kinder mit Behinderung eine Strafe Gottes seien. Dies führt dazu, dass sie versteckt werden und sozial ausgegrenzt sind,“ erklärt die Webseite der Organisation (https://behindertenhilfe-tansania.de/). Die Kindertagesstätte St. Markus, die von 54 Kindern besucht wird, bietet in drei Gruppen – Igel, Seesterne und Mäuse – unter der Leitung von Nina Müller eine Betreuung. Die Sommerferien der Kita beginnen am Montag, 5. August, und enden am Freitag, 23. August.