Gersheim : Ehrungen bei Wehr in Peppenkum

Ehrungen bei Wehr in Peppenkum

Die Geehrten und Beförderten bei der Feier der Feuerwehr in Peppenkum. Foto: Wolfgang Degott

Peppenkum Die Jugendwehr Peppenkum-Utweiler feierte ihren 35. Geburtstag. Während einer kleinen Feierstunde im Feuerwehr-Gemeinschaftshaus wurden zahlreiche Ehrungen, Beförderungen und Übernahmen bei der aktiven Wehr vorgenommen.

So konnten Alban Klingler und Gilbert Zäh auf einen 45-jährigen Dienst in der Wehr zurückblicken. Schon vier Jahrzehnte üben Fritz Hartz, Dieter Biron, 35 Jahre Andreas Wack ihren Dienst aus. Ihr Silberjubiläum konnten Thomas Zäh, Matthias Hartz, Martin und Georg Lambert feiern, während Christoph Stephan seit 20 Jahren in der Wehr ist. 15 Jahre können Jürgen Lothschütz und je zehn Jahre Daniel Konrad, Marcel Sandmeier, Marco Krämer und Simon Schöndorf vorweisen.