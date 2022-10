VdK Walsheim-Niedergailbach : Der VdK-Ortsverband ehrte Mitglieder

Walsheim Zur Jahresversammlung waren die Mitglieder des VdK Ortsverbandes Walsheim-Niedergailbach im Dorfgemeinschaftshaus „Zur alten Alten Schule“ in Walsheim Zusammengekommen. Zu Beginn der Tagung erinnerte Vorsitzende Edith Rauch an die erst kürzlich verstorbenen Mitglieder Sigrid Lorang und Gertrud Thomann.

Auch im Jahr drei der Corona-Pandemie sei noch keine Rückkehr zur Normalität eingetreten. So seien die vorgesehen Veranstaltungen wegen der Pandemie ausgefallen. Weiter erwähnte in Ihrem Rückblick, dass in den beiden Orten Walsheim und Niedergailbach je eine Mitfahrerbank durch den Ortsverband aufgestellt wurde.

Für die verhinderte Kassenverwalterin Christine Streichert-Clivot erstatte der stellvertretende Vorsitzende Otmar Gros den Kassen- und Revisionsbericht. Einstimmig wurde dem Vorstand danach Entlastung erteilt. Kassen- und Revisionsbericht werden künftig von der Finanzabteilung des VdK-Landesverbandes erstellt, so dass sich in Zukunft die Wahl von Kassenprüfern durch die Mitgliederversammlung erübrigt. 16 Mitglieder wurden anschließend für langjährige Verbandszugehörigkeit geehrt. 20 Jahre gehören dem VdK an: Inge Buchheit, Sven Gläser, Otmar Gros, Natascha Lugenbiehl, Stella Lugenbiehl, Marlene Martin, Dietmar Maus, Stefan Pauluhn Doris Quirin, Paul Quirin, Edith Rauch, Johannes Rauch und Steffen Zöller. Für 30 Jahre wurden geehrt: Rudolf Lauer und Renate Lizzi. Bereits seit 60 Jahre gehört Margot Rau aus Niedergailbach dem VdK an.