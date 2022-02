SG Parr Medelsheim : Wally Klingler wurde geehrt für ihren Einsatz bei der SG Parr

Medelsheim Die „gute Seele“ des Medelsheimer Sportheimes hat ihr ehrenamtliches Engagement bei den Fußballern nach gut 24 Jahren beendet.

Etwa 1,7 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich und freiwillig in mehr als 24000 Fußballvereinen. Um diesen unbezahlbaren Einsatz zu würdigen, vergibt der DFB gemeinsam mit seinen Landesverbänden jedes Jahr verschiedene Auszeichnungen, wozu auch der DFB-Ehrenamtspreis gehört. Seit 1997 ist die Pflege und Förderung des Ehrenamtes offizielle Satzungsaufgabe des DFB und wird die Aufgabe durch die Aktion Ehrenamt in ihren Gremien behandelt, sodass der DFB-Ehrenamtspreis 2021 zum 24. Mal vergeben wurde. Er ist fester Bestandteil des „DFB-Aktion Ehrenamt“. Der Preis richtet sich an Ehrenamtliche, welche sich und/oder ihre Vereine in besonderem Maße durch ihre persönlichen Leistungen hervorgehoben haben. Quelle: Deutscher Fußball-Bund (DFB)

In ihrer Laudatio ergänzte die Vereinsvorsitzende-Finanzen der SG Parr Medelsheim, Nina Weber, dass die Bewirtschaftung des Vereinsheim in sehr zuverlässiger Art und Weise stattgefunden habe, dass alle finanziellen Angelegenheiten von der Geehrten erledigt worden seien. „Sie rechnete unter anderem die Umsatzeinnahmen ab, kümmerte sich um die Begleichung der Rechnungen, regelte alle Bankangelegenheiten,“ so Weber, die hinzufügte, dass dies alles unentgeltlich in ihrer Freizeit neben ihren beruflichen Verpflichtungen erledigt worden seien. Auch Marius Schöndorf, Vorsitzender des Clubs, hob das außergewöhnliche Engagement Wally Klinglers heraus. „Fußball war schon immer mein Leben, und ich habe das gerne gemacht,“ so Wally Klingler, die vom damaligen Vorsitzenden des Fördervereins der SG Parr, Wolfgang Schöndorf, auf die Aufgabe angesprochen worden war. Sie habe schon als Mädchen Fußball gespielt und wurde später in ihrer Arbeit durch Steffi und Ulli Wack unterstützt. Die beiden treten jetzt ihre Nachfolge an. In der Frauenmannschaft habe sie „wunderschöne“ 15 Jahre bis 2005 erlebt, die sie nicht missen möchte, so Klingler. Dabei hob sie vor allem die großartige Kameradschaft heraus, auch seien viele heute noch bestehende Freundschaften entstanden. Die „Mädels“ treffen sich oft zu Unternehmungen, aber auch auf die Erlebnisse zurückzublicken.