Niedergailbach Drei Vereine feierten in Niedergailbach gemeinsam

Niedergailbach · Ungeahnt großen Zuspruch erfuhr das Jubiläumsfest in Niedergailbach. Gemeinsam wurde an zwei Tagen sowohl das 170-jährige Bestehen der Feuerwehr, als auch das 15-jährige des Vereins für Veteranenfreunde Bliestal, und das zehnjährige des Fördervereins Feuerwehrfreunde Niedergailbach in abwechslungsreiche Aktivitäten verpackt.

23.05.2024 , 14:38 Uhr

Die drei „Chefs“ (von links) Stefan Schiel, Vorsitzender des Fördervereins Feuerwehrfreunde, Andreas Gros, Vorsitzender der Veteranenfahrzeuge Bliestal, und Löschbezirksführer Steffen Weyer, stoßen auf das gelungene Jubiläumsfest in Niedergailbach an. Foto: Wolfgang Degott​

Von Wolfgang Degott