Konzert in Rubenheim Drei Chöre sangen in der Mauritius-Kirche in Rubenheim

Mit dem Komponisten Matthias Brettschneider und dem Titel „Stille Nacht in Palästina“ führten die Peppenkumer Sänger ihr Publikum in den Nahen Osten, ins Heilige Land. Danach erklang mit „Der kleine Trommeljunge“ (Little Drummerboy) ein amerikanisches Weihnachtslied. Darin wird die Geschichte eines armen Jungen erzählt. Er kann es sich nicht leisten dem neugeborenen Jesuskind ein Geschenk zu machen und spielt stattdessen – mit der Genehmigung der Jungfrau Maria – auf seiner Trommel. Mit dem gleichen Thema befasste sich auch mit der Klavierbegleitung von Marina Kavtaradze der Chor 4Sounds. Der Friedenswunsch „Little Drummerboy/ Peace on earth“ wurde eigens für einen gemeinsamen Fernseh-Auftritts des bekannten amerikanischen Baritons Bing Crosby und des englischen Superstars David Bowie arrangiert. Den deutschen Text von „Es ist für uns ein Kind gebor’n von Kirgy Shaw steuerte Alexander Ghobrial bei. Nach der von Maria Vogelgesang vorgetragenen Weihnachtsgeschichte „Abenteuer Advent“ von Andrea Schwarz, hatten der Chor Chorios noch ein Liedtrio im Repertoire. „Advent ist ein Leuchten“, wo die Adventszeit als ein wärmendes Licht in trist Kalter Winterstunde beschrieben wird, wie auch „Wieder naht der heil’ge Stern“. Abschließend ging es in „Carol of the bells“ um Glockengesang, der die nahe Weihnachtszeit einläutet. Das Abschlusslied „Oh du fröhliche“, das gemeinsam mit dem Publikum gesungen wurde, begleitete Ghobrial an der Kirchenorgel.