Elfjärhisges Bestehen Dorffest feiert elf erfolgreiche Jahre

Michael Thomann eröffnete das elfte Walsheimer Dorffest mit nur vier Worten: „Guten Abend, schönes Fest“. Schon zu diesem Zeitpunkt waren die Bänke rund um den Duppstein gut besetzt, während die Gäste sich an Bier von der regionalen Homburger Karlsberg-Brauerei und den Spezialitäten der Mikro-Craft-Brauerei von Stefan Raffel erfreuten. Letztere schenkte auch das original Walsheimer Bier aus. Die ersten Schwenker brutzelten bereits über dem Feuer der Feuerwehr, was die gesellige Atmosphäre perfekt machte. Thomann, bis vor kurzem Ortsvorsteher des 1000-Einwohner-Dorfes, hatte das mittlerweile nicht mehr wegzudenkende Fest gemeinsam mit seiner Gruppe Hosenträger im Jahr 2013 ins Leben gerufen. In seiner Ansprache dankte er den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die mit ihren kreativen Ideen und ihrer Tatkraft für eine gelungene Organisation gesorgt haben.