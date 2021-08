Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim : Domkapitular besucht Pfarrei Heilig Kreuz

Gersheim/Herbitzheim Am Montag, 23. August, besucht der Speyerer Domkapitular Franz Vogelgesang die Gersheimer Pfarrei Heilig Kreuz. Nachmittags findet eine Begegnung mit den Mitgliedern des Pastoralteams und weiteren Verantwortlichen aus der Pfarrei statt.

Unter Vogelgesangs Leitung folgt um 18 Uhr in der St. Barbara-Kirche Herbitzheim ein Gottesdienst. Anschließend können sich Interessierte mit Fragen an Vogelgesang wenden, ihm aber auch Anregungen und Ideen weitergeben.

Wer an der Eucharistiefeier teilnehmen will, wird gebeten, sich im Pfarrbüro bis spätestens am Montagmorgen telefonisch unter Tel. (06843) 754 oder per Mail: pfarramt.gersheim@bistum-speyer.de anzumelden.