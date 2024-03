Gemeinderat Gersheim Clivot kontert mehrere Vorwürfe der AfD

Zuvor hatte Jank den Bürgermeister bereits zu einer geharnischten Gegenrede provoziert. Jank behauptete, in Sachen Verkehrssicherheit und Halte- und Parkverboten im Umfeld der Grundschule Reinheim tue sich nichts. Dies wies der Bürgermeister scharf zurück. Man sei in ständigem Gespräch mit der Schulleitung und habe nun nach mehreren Verwarnungen in einer weiteren Stufe Bußgelder verhängt. Die Situation an der Grundschule Reinheim sei morgens und mittags verkehrsmäßig sehr angespannt, das kenne man so von Medelsheim, dem anderen Grundschulstandort, nicht. Manche Eltern seien sehr unvernünftig, auch werde immer wieder gegen Park- und Halteverbote verstoßen. Wie Clivot weiter mitteilte, seien auch schon Verkehrsschilder entwendet oder an andere Stellen verrückt worden. Leider könne man nicht alles kontrollieren, denn Gersheim habe keine Kontrollkräfte im Ordnungsamt. Es werde aber demnächst eine Runden Tisch mit der Schulleitung, der Elternvertretung, Vertretern der Gemeinde, den Anwohnern und der Polizei geben.