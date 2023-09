Polizei sucht Zeugen Diebe lassen drei Fahrräder mitgehen

Walsheim · In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wurden drei hochwertige Fahrräder aus einer Garage in der Gersheimer Straße in Walsheim gestohlen, wie die Polizei in Homburg mitteilt. Der Tatzeitraum liegt vermutlich zwischen 1 und 7 Uhr.

15.09.2023, 09:52 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder