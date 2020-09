Man muss nur Ideen haben : Zünftige Oktoberfest-Sause statt der traditionellen Kirb

Eine Straußgesellschaft, wie diese vor fünf Jahren, wird es bei der Gerschumer Kirb diesmal nicht geben. Ebenso entfällt das Kirwespiel der Fußballer auf dem Gersheimer Sportplatz. Foto: Wolfgang Degott

Gersheim In Gersheim weiß man sich in außergewöhnlichen Zeiten zu helfen. Auch das Fußballspiel kommt zu allen Ehren – in NIedergailbach.

Von traditioneller Kirb kann in Gersheim dieses Jahr keine Rede sein. Eine Straußgesellschaft wird es nicht geben, es helfen jedoch die „potenziellen“ Straußbuben in ihren schwarzen T-Shirts dem Wirtepaar Christine und Markus Schweigert, die einiges organisiert haben. Sie laden zum nunmehr fünften Mal zur Oktoberfestkirb mit Händl, Weißwurschd und Brezen ein. Aber auch andere Gerichte stehen auf der jeweiligen Tageskarte während der Kirwezeit vom 25. bis 29. September (Freitag bis Dienstag). Alles Kirwetreiben spielt sich auf dem Parkplatz rund um die Gersheimer Bierstubb ab. Er ist somit für Fahrzeuge gesperrt. Dort steht dann neben den Zeltgarnituren auch ein kleines Zelt. Die Gäste müssen sich registrieren und die Hygienevorschriften einhalten. Eine Einlasskontrolle findet nicht statt.

Am Freitag wird um 20 Uhr mit dem offiziellen Aufklappen des Bierwagens die Kirb eröffnet. „Wir feiern in diesem Jahr in Freundschaft, mit Zusammenhalt und Abstand“, sagt Christine Schweigert. Die Tage sollen auch ein Dankeschön an die vielen Gäste sein, die die „Wirtschaft im Dorf“ nach neunwöchiger Zwangspause unterstützt haben. Vor allem die vielen Fußballer aus den Teams „im Gau“ hätten dazu beigetragen, dass das Geschäft nach der Wiederöffnung lief.

DJ Pascal wird am ersten Abend, aber auch samstags und montags ab 19 Uhr „auflegen“, mit stimmungsvoller Musik unterhalten. Am Sonntagmorgen (27. September) spielt eine aus den Blasorchestern Breitfurt und Rubenheim zusammengestellte Kapelle unter der Leitung von Thomas Welsch zum Frühschoppen bis in den frühen Nachmittag auf. Montags gibt das Duo Tom und Jerry ab 16 Uhr seine musikalische Visitenkarte ab. Dienstags werden, wie es Tradition ist, ab Mittag eingelegte Fische serviert, es steigt das große Heringsessen. Täglich öffnet die Bierstubb, die übrigens seit 35 Jahren besteht, um 9.30 Uhr ihre Pforten. Und um 1 Uhr in der Nacht ist Schluss.

Da es weder Kirweredd, Lumpezuch noch Brückenzoll geben wird, ist das einzig übrig gebliebene Relikt noch das Kirwespiel der Fußballer. Doch auch das findet erstmals seit vielen Jahrzehnten nicht mehr in Gersheim statt, da der Platz vom SV nicht mehr benutzt wird. Die Gersheimer Akteure gehören seit Jahren zur SG Bliesgau, die sonntags auf dem Niedergailbacher Kunstrasenplatz kicken wird.