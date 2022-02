CDU Niedergailbach : Die CDU legt Heringe zum Abholen ein

Das Aschermittwochs-Heringsessen des CDU-Ortsverbandes Niedergailbach findet am Mittwoch, 2. März, unter dem Motto „Eingelegte Heringe mit Pellkartoffeln – to go“ statt. Das Abholgericht wird in einer umweltfreundlichen Verpackung ausgegeben werden.

