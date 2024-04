Unterwegs in Niedergailbach Die alte Garde hält die Kleppertradition aufrecht

Das Angelusläuten zu den Gebetszeiten um 6 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr wurde in Niedergailbach in der Vergangenheit am Karfreitag und -samstag von den Messdienern der Pfarrei mit dem „Kleppern“ und Gesang ersetzt. Da es in Niedergailbach seit einigen Jahren an Messdienern fehlt, haben sich nunmehr schon zum vierten Mal „Messdiener-Oldies“ zusammengefunden, um den alten Brauch des „Klepperns“ weiterzuführen, wie einer der Teilnehmer in einer Mitteilung schreibt.