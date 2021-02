Katholische Frauengemeinscjaft Rubenheim-Herbitzheim : Der Weltgebetstag der Frauen ist abgesagt

Rubenheim Der Weltgebetstag der Frauen wird alljährlich am ersten Freitag im März gefeiert. „Der letzte war die letzte Veranstaltung vor dem ersten Lockdown wegen des Beginns der Pandemie in Deutschland, als in Breitfurt ein wunderbarer Nachmittag der Begegnung stattfand“, so Ursula Hartz, Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Rubenheim-Herbitzheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken