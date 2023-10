MGV Walsheim MGV Walsheim

1910 mit einem Männerchor gegründet, gehört der Verein zu den ältesten im Dorf. Vor 55 Jahren wurde der noch bestehende Gemischte Chor ins Leben gerufen, der seit einem halben Jahrhundert von Ina Kaufmann geleitet wird. Der Männerchor war Ende 2010 aufgelöst worden. Am Ende, beim letzten öffentlichen Auftritt am ersten Advent vergangenen Jahres in der protestantischen Kirche, zählte der Chor noch 13 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von knapp unter 70 Jahren. Mittlerweile, so teilte Kaufmann mit, habe man auch den Probenbetrieb eingestellt. Zur Pflege der Gemeinschaft treffe man sich einmal monatlich, um soziale Kontakte aufrecht zu erhalten. Michael Clivot, dessen Großvater Heiner Oesterlein über viele Jahre den Männerchor geführt hatte, rief dazu auf, alles zu unternehmen, um den Verein an Leben zu erhalten, womöglich neue Wege einzuschlagen. Er stellte zwar fest, dass man sich in einer schwierigen Situation befinde, doch sei es einfacher „eine Brück abzureißen, statt eine neue zu bauen.“ Die Versammlung stimmte mehrheitlich dafür, keine Mitgliedsbeiträge mehr zu erheben, so lange es keine Aussichten auf eine Fortführung gebe.