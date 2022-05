Maibaum in Bliesdalheim : Maibaum jetzt auf dem neuen Dorfplatz

Maibaum in Bliesdalheim

Viele Helfer sorgten dafür, dass der bunt geschmückte Maibaum auf dem neuen Dorfplatz in Bliesdalheim hochgezogen werden konnte. Foto: Bernhard Welsch

Bliesdalheim In Bliesdalheim gab es in diesem Jahr eine Premiere. Zahlreiche Helfer hatten Grund zum Feiern.

(ott) Nachdem in den letzten zwei Jahren, bedingt durch die Corona-Pandemie, in Bliesdalheim kein Maibaum gestellt werden konnte, freuten sich alle, insbesondere die Kinder, dieses Jahr umso mehr, dass die alte Tradition wieder aufleben konnte. Hoch motiviert wurden eine Stunde lang die rund 3000 bunten Bändchen von vielen großen und kleinen Helfern bis in die Krone der elf Meter hohen Birke geknotet. Engagierte Helfer, darunter auch Ortsvorsteher Bernhard Welsch, stellten ihn dann mit Muskelkraft und mit Hilfe einer Leiter auf. Und eine Premiere war es auch: Es ist der erste Maibaum nauf dem neuen Dorfplatz. Das wurde anschließend ausgiebig gefeiert.