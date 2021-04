Aus der Kommunalpolitik in Gersheim : Der Gemeinderat tritt zusammen

Gersheim An diesem Dienstag, 6. April, findet im Kulturhaus in Gersheim die nächste Gemeinderatssitzung statt. Es geht in dieser Sitzung im Wesentlichen um den Haushalt der Gemeinde Gersheim. Die Zusammenkunft im Kulturhaus beginnt um 18 Uhr.