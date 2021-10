Gemeinderat Gersheim : Der Gemeinderat tagt heute im Kulturhaus

(red) Der Gemeinderat von Gersheim tagt am Dienstag, 5. Oktober, um 18 Uhr im Kulturhaus in Gersheim. Ein neues Gemeinderatsmitglied wird verpflichtet und der Umlegungsauschuss zum Teil neu besetzt. Zudem geht es um einen privaten Antrag zur Erweiterung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Landesacker“ in Gersheim.