Zollmuseum Habkirchen : Der französische Generalkonsul besuchte das Zollmuseum

Habkirchen Sébastien Girard ließ sich von Museumsleiter Franz-Josef Fries Einblicke in die wechselvolle Grenzgeschichte an der Blies geben.

Der französische Generalkonsul in Saarbrücken, Sébastien Girard, begleitet vom Unterpräfekten (Sous-Préfet) aus Sarreguemines, Christophe Salin, besuchte vor kurzem das Habkircher Zollmuseum. Gemeinsam mit dem Frauenberger Bürgermeister Lucien Dorschner überquerten sie davor die Freundschaftsbrücke über die Blies und die Landesgrenze, gingen vorbei am Grenzstein von 1826, um danach vom Museumsleiter Franz-Josef Fries empfangen zu werden. In knapp zwei Stunden erläuterte er, der 45 Jahre Zolldienst geleistet und 2016 die Nachfolge des Museumsgründers Manfred Nagel angetreten hat, die umfangreiche Sammlung der Exponate. Seit über 300 Jahren befindet sich in Habkirchen/Frauenberg, die an einer wichtigen Handelsstraße lagen, die von Pirmasens nach Metz führte, und wo in der Blies eine Furth einen einfachen Übergang ermöglichte, eine Zollstelle. Das älteste Haus, in dem sich einmal eine Postkutschenfpferdewechselstation befand, ist heute noch zu sehen. Ein erstes Dokument, das in Kopie zu sehen war, stammt aus dem Jahr 1777, bei dem zwei Personen beim Schmuggeln von Steinkohle erwischt wurden. Einer der Höhepunkte der Führung war die Schilderung der Passage des deutschen Philosophen, Publizisten und Politikers Karl Marx, der als „Charles“ Marx, begleitet von seinem Freund Friedrich Engels am 7. April 1848 die 1760 erbaute Grenzbrücke passierte und sich mit einem kurz zuvor in Paris ausgestellten Reisepass den Grenzübertritt vom Königreich Frankreich zum Königreich Bayern ermöglichte. „So konnte Habkirchen/ Frauenberg ein wenig an der Weltgeschichte mitschreiben,“ meinte Fries stolz. „Das habe ich nicht gewusst, dass Marx den Grenzübergang benutzt hatte,“ wunderte sich der Generalkonsul, dessen Großvater selbst Zollbeamter war und Teile seines Dienstes in Sarreguemines, aber auch in Saarbrücken absolvierte. Überrascht war er auch von der original polnischen „Schmugglerweste“, in der bis zu 1000 „Glimmstängel“ Platz finden, und die ebenfalls zu den Ausstellungsstücken gehört.