Fahrbarer Mittagstisch im Bliestal Der Fahrbare Mittagstisch des DRK bleibt auch in der Parr gesichert

Aber die Situation ist bei weitem nicht so dramatisch wie angenommen. DRK-Kreisgeschäftsführer Frederic Klein ist zunächst erstaunt über den Anruf der Zeitung. Niemand wolle den fahrbaren Mittagstisch abschaffen. Dann kommt die kleine Einschränkung: Man habe tatsächlich zwei Kunden zum 31. Dezember gekündigt. Dabei handele es sich um zwei Einzelfälle in Medelsheim und Seyweiler. Dies liege eigentlich nicht im Gebiet des DRK-Kreisverbandes St. Ingbert. Aber da zunächst sieben Essen pro Woche bestellt worden seien, habe man die Anfrage positiv beschieden. Aber inzwischen bekommen die Senioren nur noch zweimal pro Woche ein Mittagessen: „Da fahren wir über 30 Kilometer, das rechnet sich für uns nicht mehr, denn auch wir kämpfen mit steigenden Kosten“, so Klein. Und was ist mit Zweibrücken, gibt es da tatsächlich eine Gebietskonkurrenz, wie vom Leser beschrieben? „Nein, natürlich nicht“, erwidert Klein. Zunächst habe der Kreisverband Homburg, wozu Medelsheim und Seyweiler organisatorisch gehörten, überhaupt kein Angebot eines fahrbaren Mittagstisches. Laut Klein sollten zwei Mails unseres Lesers sowohl an den Kreisverband Homburg als auch dann an die Kollegen aus Zweibrücken genügen, damit man von dort aus die Versorgung übernehmen könne.