Burgschule Medelsheim Der EVS zeichnete junge Müllsammler aus

Seit zwei Jahrzehnten engagieren sich die Kindertagesstätte Peppenkum und die Grundschule Burgschule Medelsheim-Altheim mit ihrer Nachmittagsbetreuung bei der landesweiten Müllsammelaktion „Saarland picobello“. In diesem Jahr erstmals auch in Altheim. Für ihr Engagement wurden sie vom Entsorgungsverband Saar (EVS) ausgezeichnet, stellvertretend für viele weitere Aktionen im Saarpfalz-Kreis und fünf anderen Initiativen im Saarland. Die jüngste Müllsammelaktion der Kita- und Grundschulkinder fand in enger Zusammenarbeit mit den Picobello-Aktivitäten der Dorfgemeinschaft Altheim statt, bei denen die frühere Ortsvorsteherin Beate Lambert eine treibende Kraft war. Die Kinder säuberten das Gebiet rund um den Sportplatz, während der Ortsrat und die Dorfgemeinschaft am folgenden Tag gefährlichere Bereiche in und um Altheim, wie Straßen und Waldparkplätze, säuberten. In Peppenkum, so die Kita-Leiterin Sigrid Konrad, wurden Straßenränder wie die im Mühlen- und Utweilerweg sowie der Spielplatz mit dem Außengelände „Auf dem Flur“ gereinigt. Wie in den Jahren zuvor benutzten sie die von der Firma Kaufland zur Verfügung gestellten Arbeitsschutz-Handschuhe, und Schwerlast-Abfallsäcke wurden eingesetzt. Vorbereitend auf die Müllsammelaktion lernten die Kinder in ihren Einrichtungen, Abfälle zu trennen und korrekt zu entsorgen. Zudem wurden sie für die Folgen von wildem Müll für die Tier- und Pflanzenwelt sensibilisiert.