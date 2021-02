Das Ökomobil und wie hier gearbeitet wird : Hier wird man seinen Sondermüll los

Der SafetyTruck der Firma Remondis ist das Ökomobil des Entsorgungsverbandes Saar (EVS). Bei der Station auf dem Penny-Markt Parkplatzes sind (von links) der EVS-Gefahrstoffbeauftragte Tim Waschke, der Remondis-Niederlassungsleiter Thomas Dorscheid sowie die Crew des Mobils Dirk Steffen, Christian Becker und Alexander Bittner zu sehen. Foto: Wolfgang Degott

Gersheim Das Ökomobil in Gersheim: Fachleute vor Ort erklären das vielschichtige System des Einsammelns und der Entsorgung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

Seit Mitte der 1980er Jahre fährt in regelmäßigen Abständen das Ökomobil im Auftrag des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) auch die Gersheimer Ortsteile an. Es sammelt Sonderabfälle aus privaten Haushalten in haushaltsüblichen Mengen ein. Die Bliestalgemeinde ist eine von saarlandweit festgelegten Haltepunkten in allen Kommunen, in denen der EVS das Einsammeln der häuslichen Abfälle organisiert. Die Annahme und anschließende Entsorgung der Sonderabfälle ist bereits in der Abfallgebühr enthalten. Samstags ist das Ökomobil meist auf den 19 saarländischen EVS-Wertstoff-Zentren stationiert.

Begrenzt ist die Abgabemenge pro Person und Abgabetag auf maximal 50 Kilogramm, beziehungsweise 30 Liter Sonderabfall und zwei Autobatterien. Die angelieferten Schadstoffe sollten möglichst originalverpackt und auf jeden Fall unvermischt mit anderen Stoffen sein. Die Gebinde müssen durch die Deckelöffnung eines 120-Liter-Fasses passen (30 mal 30 Zentimeter). Sonderabfälle sind aus Sicherheitsgründen in geschlossenen Behältern abzugeben. Materialien, die nicht als gefährliche Stoffe eingestuft sind, werden am Ökomobil nicht angenommen.

Seit Jahresbeginn ist Remondis Industrie Service, die auch für den Restmüll zuständig ist, mit der Sonderabfall-Sammlung beauftragt. Sie setzt dabei ihren eigens dafür konstruierten SafetyTruck als Schadstoffmobil ein. Dabei handelt es sich um ein Spezialfahrzeug gemäß ADR. Die Abkürzung bezeichnet ein Europäisches Übereinkommen über den grenzüberschreitenden Transport von Gefahrgut. Enthalten sind Vorschriften für den Straßenverkehr bezüglich Verpackung, Ladungssicherung und Kennzeichnung für „Sammlungen im Hol- und Bringsystem“.

Wie Niederlassungsleiter Thomas Dorscheid beim Ortstermin auf dem Parkplatz des Gersheimer Penny-Marktes mitteilte, ist das Remondis-Schadstoffmobil dafür ausgestattet, unter anderem kleinere und größere Mengen Akkus, Batterien, Bremsflüssigkeiten, Chemikalien, Farben, Laugen, Lösemittel, Pestizide, Quecksilber, Säuren, Feuerlöscher, Leuchtstoffröhren oder Medikamente aufzunehmen. Auch deckt die Fachfirma die gesamte Bandbreite von der Anlieferung bis zur Entsorgung in ihren Anlagen am Standort Saarlouis ab.

Blick ins Innere des SafetyTrucks mit den Remondis-Mitarbeitern (von links) Alexander Bittner, Dirk Steffen und Christian Becker. Foto: Wolfgang Degott

In Gersheim sorgten kürzlich die Mitarbeiter Alexander Bittner, der diplomierte Chemiker Dirk Steffen und Fahrer Christian Becker für einen reibungslosen Ablauf. So wurden die Sonderabfälle in verschiedenen Behältnissen, darunter auch Spannringdeckelfässer, zwischengelagert. Diese sind dafür zugelassen nach TRGS 520 (den technischen Regeln für Gefahrstoffe: Errichtung und Betrieb von Sammelstellen und Zwischenlagern für Kleinmengen gefährlicher Abfälle). Auch kann eine Notdusche benutzt werden, wenn Probleme mit Säuren und Laugen auftreten. Steffen, der schon seit sieben Jahren auf dem Mobil unterwegs ist, sprach davon, dass die angelieferten Stoffe seither fast konstant geblieben seien. Tim Waschke, Gefahrgutbeauftragter vom EVS-Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, ergänzte, es komme jedoch regelmäßig vor, dass Wandfarbe (Binder) mitgebracht wird, diese jedoch nicht angenommen werden könne. Denn dabei handele es sich nicht um Sonderabfall, sondern lediglich mit Bindemittel versetzte zumeist sogar lösungsmittelfrei hergestellte Farbpigmente. Waschke riet den Verbrauchern dazu, die Deckel der Behältnisse zu öffnen, die Farbe eintrocknen zu lassen, eventuell auch zu verdicken. Wenn das Ganze eingetrocknet ist, könne es in der Hausmülltonne entsorgt werden. Die Eimer selbst könnten in der gelben Tonne entsorgt werden.

Auf Anfrage teilte der EVS mit, dass mit dem Ökomobil in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 164 Megagramm (Mg) Sonderabfall eingesammelt wurde. Die Tendenz ist steigend. Waren es 2012 noch 113,07, stieg die Menge 2016 auf 152 Mg. 2020 waren es schon knapp 180 Mg. Die Menge setzt sich hauptsächlich aus Farben/Lacken mit einem Gewicht von rund 78,2 Mg zusammen. Dahinter rangieren Lösemittel mit 34,8 und Altöl mit 23,9 Mg. Bei einem Megagramm handelt es sich um eine Gewichtstonne, also 1000 Kilogramm, für die auch die Abkürzung „t“ verwandt werden kann. Oft werde auch Altöl zum Ökomobil gebracht, das lediglich aus Kulanzgründen angenommen wird.

Die Altöl-Verordnung regelt eigentlich, dass dieses Öl dorthin zurückgebracht werden muss, wo es gekauft wird, nämlich zum Handel. Dort soll es auch entsorgt werden, so Marianne Lehmann, Leiterin Stabsstelle Kommunikation. Wegen der Corona-Pandemie fielen im letzten Jahr von Mitte März bis Mitte April einige Sammeltermine aus. Danach lief alles wieder programmgemäß, jedoch mit verschärften Hygiene-Regeln. Nach EVS-Angabe sind bis November überdurchschnittlich viele Sonderabfälle angeliefert worden. Das rühre vermutlich daher, dass durch die durch den Lockdown zusätzlich zur Verfügung stehende Zeit dazu genutzt worden sei, beispielsweise Keller und Garagen aufzuräumen und zu „entrümpeln“.

Nachdem alle Standorte einer Gemeinde angefahren sind, werden die eingesammelten Sonderabfälle in einem Zwischenlager neu sortiert, verpackt und somit größere Chargen erstellt. Dadurch werde gewährleistet, dass gefährliche Stoffe in Sonderabfall-Anlagen verbrannt, ungefährliche Stoffe in die normale Müllverbrennungsanlage transportiert und das Altöl – soweit nicht verunreinigt – recycelt werden kann. Thomas Dorscheid hob hervor, dass durch diese Systematik Entsorgungssicherheit gewährleistet und „jedes Gramm Abfall“ nachverfolgt werden könne.