Hier kriegt man vieles los, was nicht in den Hausmüll soll und darf : Das Öko-Mobil ist unterwegs in Gersheim

Hier kriegt man vieles los, was nicht in den Hausmüll soll und darf

Gersheim Das Öko-Mobil ist an diesem Montag, 13. Juli, in der Gemeinde Gersheim unterwegs. Es werden, wie gewohnt, Schadstoffe eingesammelt.

Anfahrtsstellen sind in Bliesdalheim (ehemalige Schule Wendelinusstraße) 15.05 bis 15.35 Uhr, Gersheim (Parkplatz am Penny-Markt) 12.30 bis 13.15 Uhr, Herbitzheim (ehemaliger Schulhof/Barbarastraße) 14 bis 14.20 Uhr, Medelsheim (Schule Burgstraße) 9.20 bis 9.40 Uhr, Niedergailbach (Feuerwehrgerätehaus) 10.55 bis 11.20 Uhr, Peppenkum (Anwesen Andres/Bickenalbstraße) 8.50 bis 9.10 Uhr, Reinheim (Schule an der Grenzlandhalle) 11.25 bis 11.50 Uhr, Rubenheim (ehemalige Schule/Im Bauert) 14.25 bis 14.55 Uhr, Seyweiler (gegenüber dem Feuerwehrgemeinschaftshaus) 9.50 bis 10.10 Uhr, Utweiler (Ortsmitte, altes Feuerwehr-Gerätehaus) 8 bis 8.40 Uhr und Walsheim (Vorplatz am Sportheim/Sportplatz) 10.20 bis 10.45 Uhr. Jeder private Anlieferer kann bis zu 50 Kilogramm abliefern, wobei Einzelgebinde nicht schwerer als 30 Kilogramm sein und ein Volumen von 20 Litern nicht überschreiten dürfen. Infos bei der Gemeindeverwaltung, Telefon (06843) 801201, E-Mail: tsalem@gersheim.de. Weitere Abfuhrtermine finden am Montag, 13. Juli, und Dienstag, 20. Oktober statt.