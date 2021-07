Generationentreff Niedergailbach : Das neue Programm des Generationentreffs Niedergailbach

Niedergailbach Nach der Corona-Zwangspause wurden beim Generationentreff in Niedergailbach wieder erste Veranstaltungen und Angebote vereinbart. Ortsvorsteher Martin Vogelgesang informierte, dass der offizielle Re-Start am Freitag, 30. Juli, um 19 Uhr, auf dem Vorplatz des Treffs stattfinden soll.

An dem Abend werden auch Flammkuchen aus dem Holzbackofen kredenzt. Vom Kaffeenachmittag über Malkurse bis hin zum Whisky-Tasting gehören anschließend zur bunten Palette interessanter Angeboten. Schon vor der offiziellen Wieder-Eröffnung bietet Christian Rebmann am Freitag, 23., und Samstag, 24. Juli, jeweils von 19 bis 22 Uhr sein Whisky-Tasting an. Zwischenzeitlich hat auch die Gersheimer Künstlerin Marianne Rauch mit ihrem schon seit vielen Jahren bestehenden Angebot des Malkurses begonnen. Am Freitag, 10. September, soll um 19 Uhr ein Grillfest und am 13. Oktober ab 15 Uhr ein Kaffeenachmittag besucht werden können. Die Sitzung des Orgateams Generationentreff wurde auf Donnerstag, 18. November, 19 Uhr, und der erste Dämmerschoppen auf Freitag, 26. November, 19 Uhr, terminiert.